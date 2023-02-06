Анкара, , 15:44 — REGNUM Сильное землетрясение в Турции в понедельник, 6 февраля, привело к обрушению почти трех тысяч зданий. Об этом сообщает глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 © Ammar Safarjalani/globallookpress.com

«На данный момент число погибших 1014. Обрушилось 2824 здания», — уточнил глава департамента.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш. Последствия толчков ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, Диярбакыре и Малатье.

Ранее в Министерстве здравоохранения Сирии сообщалось, что число погибших возросло до 403 человек.

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