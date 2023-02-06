Херсон, 6 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга 6 февраля сообщил об успешных действиях Вооруженных сил России в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении.

Сергей Аверин/РИА Новости ВС России

Отмечается, что на данном направлении также за последние сутки выведены из строя машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также буксируемая гаубица Д-30.

Также в районе Очакова Николаевской области поражен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали об освобождении Николаевки в Донецкой Народной Республике.