Москва, 6 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Мы, безусловно, готовы направить специалистов для помощи пострадавшим, если будут соответствующие запросы», — заявил помощник главы Минздрава России.

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Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш. Зафиксировано свыше 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Разрушения и потери среди населения есть и в нескольких регионах Сирии.

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