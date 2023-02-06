ДНР, 6 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Российские военные в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщает 6 февраля Минобороны РФ. ВСУ (Вооруженные силы Украины) несут огромные потери. Только за сутки на донецком направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (06.02.2023 г.)

Также отмечается, что в Константинополе (ДНР) уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами украинских боевиков и хранилище топлива для военной техники.

Наступательный характер СВО сохраняется почти на всех фронтах. Наибольший урон в живой силе ВСУ за последние сутки понесли на краснолиманском направлении (погибли свыше 100 украинских военнослужащих). Потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили более 70 украинских военнослужащих.

На херсонском направлении в районе города Очакова Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ.

Кроме того, сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Благовещенка и Ольгинка Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 348 дней. Положение противника серьезно ухудшилось в Угледаре, украинские войска минируют многоэтажки на случай отступления. Поражены силы и техника 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны.