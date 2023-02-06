Москва, 6 февраля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российские ракетные войска и артиллерия в зоне специальной военной операции (СВО) поразили 98 подразделений артиллерии вооружённых формирований Украины. Об этом 6 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Капустин/РИА Новости Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также были поражены вражеская живая сила и военная техника в 135 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что свыше 70 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях.