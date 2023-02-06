Москва, 6 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили более трёх тысяч дронов ВСУ. Об этом 6 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Читайте также: Средства ПВО России за сутки сбили 13 беспилотников ВСУ и одну «Точку-У»

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолёта, 206 вертолётов, 3027 беспилотных летательных аппаратов», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, украинские военные лишились 403 зенитных ракетных комплексов, 7759 танков и других боевых бронированных машин. Также российские подразделения уничтожили 1009 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4012 орудий полевой артиллерии и миномётов, 8276 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки, 3 февраля, средства противовоздушной обороны России уничтожили 13 беспилотников на территории новых регионов Российской Федерации. Дроны украинской армии были сбиты около населённых пунктов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.