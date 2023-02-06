Москва, 6 февраля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Отец певицы Любови Успенской, когда ей было три года, за фальшивые ноты бил её скрипичным смычком по голове. Об этом артистка рассказала в эфире шоу «Три аккорда».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Любовь Успенская

На воспоминания о детских годах певицу натолкнула песня «Шёл трамвай 10-й номер». Оказывается, в детстве эту песню любил играть на скрипке отец Успенской. Он, как рассказывает певица, возвращался домой в три утра, подвыпившим, и поднимал её с кровати.

«Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала, — рассказала Успенская. — Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил».