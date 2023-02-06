От России ждут мощных ударов по складам западного оружия с публичными отчётами

Москва, , 15:38 — REGNUM России следует увеличить интенсивность, мощность и точность ударов по складам западного оружия и путям его доставки на Украине, удары должны сопровождаться публичными отчётами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Работа реактивных систем залпового огня «Град» ВС РФ в зоне проведения СВО © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В современной войне боевая составляющая неотделима от информационной. Неонацисты этим активно пользуются, скрывая свои потери и выдавая несуществующие победы за реальные. Нам нужно отвечать в том же ключе с той разницей, что наши удары будут настоящими — мощными и точными. Благо у нас есть чем их наносить. По каждому значимому успеху должны быть обнародованы данные объективного контроля, которые будут показывать бесперспективность поставок техники, оружия и боеприпасов киевскому режиму», — заявил Миронов.

Парламентарий убеждён, что пущенные под откос эшелоны с «Леопардами» и «Абрамсами» вкупе с данными о коррупции на Украине заставят задуматься подстрекателей войны о бесперспективности военной помощи проворовавшейся банде Зеленского.

Депутат Госдумы напомнил, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России (ВСУ) несколько раз устраивали показательные удары по стратегическим объектам противника, включая учебные центры по подготовке наемников.

Читайте также: Канада начала транспортировку танков Leopard 2 на Украину