Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Николаевка в ДНР

Москва, , 15:38 — REGNUM Добровольцы штурмовых отрядов и бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки на данном направлении уничтожены около 90 военных ВСУ, сообщили 6 февраля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Экипаж танка Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

По данным ведомства, успешные наступательные действия были совершены добровольцами из числа штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии группировки войск «Южная».

Были уничтожены две боевые машины пехоты и столько же броневиков, а также гаубица Д-30. Кроме того, нанесен удар по складу боеприпасов и хранилищу топлива ВСУ в районе населенного пункта Константинополь в ДНР. И склад, и хранилище топлива для военной техники уничтожены.

Напомним, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что бойцы ВС РФ закрепились к 6 февраля в северной и восточной частях Артёмовска.

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