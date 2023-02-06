Москва, 6 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили боевую машину РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20 на краснолиманском направлении. Об этом 6 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«В результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — указал Конашенков.

ВСУ на данном направлении понесли потери в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Новосадовое, Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

«Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины», — добавил Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало кадры успешного применения самоходных оружий «Нона» в зоне СВО.

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