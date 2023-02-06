Минобороны: ВС России уничтожили свыше 70 военных ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Москва, , 15:34 — REGNUM Свыше 70 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом 6 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» © Евгений Биятов/РИА Новости

Как отметил официальный представитель Минобороны, российские военные из группировки войск «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли поражение 1-й танковой и 72-й механизированной бригадам ВСУ, а также 110-й бригады теробороны киевского режима возле Угледара в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

«Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30», — сказал он.

Как сообщало, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России нанесли очередной удар по живой силе ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 40 военных киевского режима.