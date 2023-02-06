Москва, , 15:45 — REGNUM Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России в течение последних суток уничтожили на территории Харьковской области Украины две радиолокационные станции (РЛС) ВСУ, в том числе одну, произведённую в США. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь © РИА Новости

«В районе населённого пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, возле посёлка Великий Бурлук в той же области была уничтожена РЛС, с помощью которой наводили зенитно-ракетный комплекс С-300.

Читайте ранее в этом сюжете: До 40 военных ВСУ уничтожено на купянском направлении за сутки