Москва, 6 февраля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли очередной удар по живой силе ВСУ на купянском направлении. Об этом 6 января сообщили в Министерстве обороны России.

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«На купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

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«Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля», ― добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 5 февраля, российские военнослужащие на купянском направлении пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Всего было ликвидировано до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и боевая бронированная машина.