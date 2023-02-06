Багдад, 6 февраля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Ираке сегодня днем, 6 февраля, ощущались отголоски землетрясения, произошедшего в Турции. Свидетелями происшествия стала российская делегация, которая находится в Багдаде в рамках визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. О произошедшем сейсмособытии сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, разместив в своем телеграм-канале видеокадры, на которых видно, как в здании качаются люстры.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Как написала дипломат, землетрясение в Багдаде «вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях».

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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 5–6 февраля совершает рабочий визит в Ирак. В рамках поездки проходят его встречи с представителями органов власти, в том числе с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, спикером парламента Ирака Абдуллатыфом Рашидом, главой МИД Фуадом Хусейном.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение. По предварительным данным около 500 человек погибли, еще около двух тысяч получили травмы.