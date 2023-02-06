Москва, 6 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина орденом Почёта. Указ об этом был обнародован 6 февраля.

Антон Новодережкин/ТАСС Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин

В документе говорится, что главу ФТС награждают за безупречную службу в течение многих лет и за вклад в сфере обеспечения экономической безопасности РФ.

Напомним, Булавин руководит таможенной службой с июля 2016 года. Ранее он был полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и первым заместителем секретаря Совбеза России — заместителя директора ФСБ. Ранее он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденом «За военные заслуги».