Москва, , 15:23 — REGNUM Нефтегазохимическая компания «Сибур» получила разрешение выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии «Русвинил». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Предприятие «Русвинил» © Владимир Смирнов/ТАСС

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«Разрешить совершение […] обществом «Сибур Холдинг» сделки по приобретению 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Русвинил», принадлежащих Сольвин Холдинг Нидерланды Б. В (Solvin Holding Nederland B. V.)», ― указано в документе, опубликованном 6 февраля на официальном портале правовой информации.

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В распоряжении отмечено, что для совершения этой сделки не нужно никаких иных предусмотренных законодательством России предварительных согласий, разрешений и согласований.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2022 года президент Росси Владимир Путин подписал указ, запрещающий представителям недружественных стран, которые владеют акциями российских стратегических предприятий, до конца года совершать сделки с этими акциями. Этот запрет касался и компаний по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки.