В МИД России сообщили, что планов закрыть посольство в Кабуле нет
Москва, 6 февраля 2023, 15:22 — REGNUM Россия не планирует закрывать свое посольство в Кабуле. Об этом агентству ТАСС заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
По его словам, «такие мысли даже не возникали». Представитель МИД России отметил, что слухи о закрытии посольств в Афганистане и эвакуации дипломатов преувеличены.
Ранее газета Hasht-e Subh написала, что сотрудники посольства Саудовской Аравии в Кабуле покинули Афганистан. Это могло произойти по соображениям безопасности, либо в знак протеста против решения властей запретить сотрудницам посольства выполняться свои обязанности.