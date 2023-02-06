Москва, 6 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Россия не планирует закрывать свое посольство в Кабуле. Об этом агентству ТАСС заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Нина Зотина/РИА Новости Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

По его словам, «такие мысли даже не возникали». Представитель МИД России отметил, что слухи о закрытии посольств в Афганистане и эвакуации дипломатов преувеличены.

Ранее газета Hasht-e Subh написала, что сотрудники посольства Саудовской Аравии в Кабуле покинули Афганистан. Это могло произойти по соображениям безопасности либо в знак протеста против решения властей запретить сотрудницам посольства выполняться свои обязанности.