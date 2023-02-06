Власти Донбасса давно присматривались к дисциплинированным и ответственным работникам из КНДР, которые могли бы оказать неоценимые услуги, например на стройках Мариуполя. Не исключено, что «процесс пошел» — во всяком случае, информаторы южнокорейских СМИ приводят конкретную информацию о первой партии рабочих. Но как быть с резолюцией Совбеза ООН об эмбарго на рабочие руки из Северной Кореи? Москва ее признаёт, а значит, она действует и на новых территориях.

Александр Умрихин, , 17:27 — REGNUM Власти Северной Кореи распорядились отправить несколько сотен человек на восстановление инфраструктуры Донбасса. Так, во всяком случае, утверждает южнокорейское издание Daily NK, освещающее сюжеты, связанные с КНДР. По словам руководства газеты, сведения она получает через сеть информаторов на северокорейской территории. В данном же случае Daily NK сослалась на источник в России.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2017 года Совбез ООН своей резолюцией 2397 ввел в отношении КНДР международные санкции. Резолюция — в числе прочего — требует от третьих стран отказаться от использования северокорейской рабочей силы.

Источник Daily NK утверждает: документы об отправке граждан КНДР в регионы Донбасса были переданы еще 20 января в две компании — Cholhyon Construction и Kumrung Construction, которые, как сообщается, «связаны с минобороны КНДР и генеральным бюро министерства социального обеспечения».

Северокорейская строительная компания с похожим названием Cholhyon Overseas Construction Company («Компания зарубежного строительства Cholhyon) была в октябре 2017 года внесена в санкционный список США. При обнародовании списка минфин США сообщил, что компания «зарабатывает иностранную валюту для Северной Кореи», а ее центральный офис находится в Алжире.

Что касается Kumrung Construction, то строительно-инжиниринговая компания Mamdev из западноафриканского государства Гана, работающая в странах Африки и Азии, на своем сайте упоминает некую структуру Kumrung в качестве партнера по строительным проектам в КНДР.

«Учитывая, что все торговые компании, получившие заказ, связаны с военными или службами общественной безопасности, Северная Корея, похоже, намерена отправить военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов, а не гражданских лиц», — говорится в публикации Daily NK. При этом подчеркивается, что «базовое соглашение между Северной Кореей и Россией» не позволяет использовать граждан КНДР в боевых действиях.

Офицеры КНДР CharlesFred

При этом следует учесть: всё, что касается внутренних структур Северной Кореи, достаточно закрыто и получить достоверную информацию, находясь в Южной Корее и основываясь на контактах с перебежчиками, сложно — информация очень фрагментарная, пояснил ИА REGNUM руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

По словам источника Daily NK, упомянутые выше компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction должны были завершить отбор персонала к концу января и направлены к месту исполнения восстановительных работ во второй половине февраля или в марте. Точное количество северокорейцев, командированных в регионы Донбасса, пока неизвестно, сказал источник. Но, по его словам, первая партия составляет от 300 до 500 человек в возрасте от 19 до 27 лет. Большинство из командируемых северокорейцев женаты, их семьи останутся в КНДР в качестве принятой властями страны гарантии возвращения на родину, утверждает Daily NK.

Донбасс уже давно просит помощи у Пхеньяна

О том, что ДНР ведет с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из Северной Кореи, 9 августа 2022 года заявил в эфире «Соловьев. Live» глава Донецкой республики Денис Пушилин. ДНР на тот момент находилась в статусе частично признанного государства. 13 июля 2022 года КНДР стала третьим после России и Сирии государством — членом ООН, признавшим независимость республики. 18 августа директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил РИА «Новости»: Москва не станет играть роль цербера, ограничивая сотрудничество между Донецком и Пхеньяном в вопросе найма северокорейских рабочих. О том, что российская власть не исключает привлечения строителей из Северной Кореи к восстановительным работам на новых территориях, 19 августа прошлого года сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Сейчас обратились строители из КНДР с предложением, — цитировал Хуснуллина ТАСС. — Если юридических проблем не будет, то я считаю, что (их участие) возможно. Если они будут готовы приехать, мы их будем готовы принять». На тот момент на новых территориях работало до 26 тыс. строителей, но силы еще требовались, сказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если сейчас на новых территориях появятся северокорейские строители, то это будет правильным шагом, заявила ИА REGNUM депутат законодательного собрания — Народного совета ДНР, член временной комиссии по вопросам деятельности рынков Елена Шишкина. «Конечно, такие работники нужны. Мы будем рады такой помощи, потому что регион очень сильно разрушен из-за действий Украины. Очень большую роль в восстановлении Донбасса играют и другие регионы России сейчас — и нет региона, который в рамках помощи не прислал бы стройматериалов или строителей. Мы приветствуем такую инициативу», — отметила собеседница.

Можно теоретически допустить, что какие-либо граждане КНДР с армейским или правоохранительным опытом станут добровольцами в ВС России, предположил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт, в недавнем прошлом — первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Такое право у иностранных граждан есть, согласно указу президента от 14 ноября прошлого года. «Северокорейцы — молодцы своей дисциплиной, своей идеологией, своим ментальным уровнем. Они много лет сопротивляются западному миру, санкциям, и тем не менее они развивают свою страну, оборонку. Это дисциплинированные, идеологически заряженные люди, которые прекрасно понимают не понаслышке, какие проблемы приносит другим странам Запад. Это серьёзные ребята, которым лишний раз ничего объяснять не нужно», — сказал Безсонов.

Есть ли у северокорейцев законные основания работать на новых территориях

При этом в вопросе о привлечении северокорейской рабочей силы, следует учесть возможную правовую коллизию, которую создает резолюция СБ ООН №2397 — о запрете использования северокорейских рабочих. Документ предписывал до конца 2019 года выслать этих граждан КНДР на родину. Объективно же Россия заинтересована в этих рабочих руках.

В начале 2018 года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обращался в Москву с просьбой сохранить в регионе квоту на северокорейских работников. Как сообщало агентство «Интерфакс», речь шла о просьбе оставить 10 тыс. человек. В июле того же года глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил о выделении 3,2 тыс. квот для северокорейцев на обозначенный в резолюции СБ ООН срок — до декабря 2019-го.

Александр Козлов © Станислав Красильников/ фотохост-агентство ТАСС

Безусловно, заинтересован был и Пхеньян. «Немаловажным является и фактор распределения доходов работников из КНДР, — пояснил кореевед Воронцов. — Официально эта система не разглашается, однако, по словам экспертов, официально северокорейцы получают зарплату от диппредставительств КНДР, а непосредственный заработок, полученный в России, идёт в государственную казну Пхеньяна».

В случае Донбасса до 4 октября прошлого года коллизия разрешалась так: ДНР и ЛНР были государствами, признанными Россией, но не входили в ООН, следовательно, положения резолюции Совбеза для Донецка и Луганска значения не имели.

С 4 октября 2022 года обе республики — равно, как и Запорожская и Херсонская области — официально вошли в состав России. При этом большинство стран мира не признает это решение. Северокорейские рабочие — в случае если они будут присутствовать на наших новых территориях, — оказываются с этой точки зрения в некоей «серой зоне».

Но в любом случае в резолюции 2397 есть лазейка, на которую ранее указал ТАСС доцент кафедры международных отношений Восточного института ДФУ (Дальневосточного федерального университета) Артём Лукин. Работники из КНДР не подлежат репатриации, если будут иметь гражданство принимающей стороны — в данном случае гражданство РФ, пояснил эксперт.

Где зарекомендовали себя северокорейцы

С практической стороны, работники из КНДР хорошо проявили себя достаточно давно, отмечают эксперты. Как рассказал в лекции на YouTube-канале портала «Полит. ру» профессор университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков, впервые партия северокорейских рабочих прибыла на советский Дальний Восток еще в 1947 году. Регулярная трудовая миграция из КНДР началась с 1966 года, по результатам закрытой встречи Ким Ир Сена и Леонида Брежнева, отметил Ланьков.

Ким Ир Сен в 1946 году. (сс) Korean People Journal.

«В советское время трудовая сила из КНДР использовалась для работы в рыболовстве, сельском хозяйстве и лесной отрасли. А в 1990-е годы северокорейские рабочие в основном были заняты в строительстве. География при этом была обширна — от Хабаровского края до регионов Верхней Волги и даже Северного Кавказа», — пояснил ИА REGNUM Воронцов.

По данным, которые приводил ТАСС, по состоянию на 2017 год в России находилось около 32 тыс. граждан КНДР, из них более 40% — в регионах Дальнего Востока: Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области и т.д.

Воронцов, в свою очередь, полагает, что «на пике» в России находилось до 40 тыс. рабочих из Северной Кореи. «Это действительно высококвалифицированная рабочая сила с рядом рабочих специальностей. Они трудолюбивы, дисциплинированны, у них нет проблем с точки зрения криминала, они держались обособленно, и внутренних разборок не было. Естественно, там не было ни запрещённых веществ, ни религиозного фундаментализма. С профессиональной точки зрения работодатели были ими очень довольны», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«Вопрос о том, как найти возможность возобновления сотрудничества в части рабочей силы, насколько я знаю, обсуждается, поскольку политическая и экономическая потребности в этом существуют», — указал Воронцов.

«Наши» северокорейцы или гости из Пхеньяна

Сегодня в России находится незначительная часть от того числа рабочих, которые ранее были в стране и которых российские власти, в соответствии с решениями Совбеза ООН 2017 года с пролонгацией на два года должны были вернуть на родину, считает Воронцов.

«Подавляющая часть успела вернуться домой, но началась пандемия коронавируса, и КНДР в целях защиты от COVID и предотвращения проникновения инфекции наглухо закрыла все границы, — указывает эксперт. — Незначительная часть северокорейцев по техническим причинам не смогла вернуться — не успела. Хотя все они уже были передислоцированы в Приморский край. Точной цифры я не знаю — это, возможно, 2–3 тыс. человек. Как они жили — наверное, им оформили юридический статус, чтобы они могли находиться на легальном положении в РФ». Напомним о высказанном выше предположении — об оформлении корейцам гражданства принимающей стороны — России.

Что же касается возможного перемещения северокорейцев непосредственно из КНДР на новые территории, то, отмечает Воронцов, «с северокорейской стороны есть объективные препятствия в виде закрытой границы, и они продолжают к этому относиться очень серьёзно». КНДР только возобновила транспортное сообщение грузовых поездов с Китаем.

Паспортный контроль, КНДР Roman Harak

С нашей стороны нужно политическое решение, пояснил собеседник. Эксперты не исключают, что Пхеньян, со своей стороны, действительно мог проявить политическую инициативу. Сестра Ким Чен Ына, замдиректора отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, не так давно заявила, что КНДР находится «в одном окопе» с Россией, а также выразила уверенность в уничтожении Россией вооружения, поставляемого Западом Украине. «Заявление сестры лидера КНДР неслучайно — это логичное продолжение линии Пхеньяна на решительную и бескомпромиссную поддержку. Северокорейцы полностью на нашей стороне, и слова Ким Ё Чжон — одно из ярких подтверждений», — указал Воронцов.