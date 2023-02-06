Москва, 6 февраля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Медалями «За отвагу» за участие в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине были награждены восемь бойцов БАРС «Каскад». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Kremlin.ru Андрей Турчак

«Восемь бойцов БАРС «Каскад» награждены медалями «За отвагу». Среди них — активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты», — говорится в сообщении.

В связи с этим секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что часть из награждённых направилась в зону спецоперации в середине ноября 2022 года, когда отмечалось 17 лет с момента создания МГЕР.

«Эти парни с самых первых дней в зоне СВО. Организовывали гуманитарную миссию, открывали наши гумцентры, помогали жителям в ещё неосвобожденном Мариуполе. Своими глазами видели, через что пришлось пройти людям, находящимся под террором боевиков ВСУ», — приводит его слова пресс-служба.

Также Турчак отметил, что ушедшие в зону спецоперации ВС РФ после объявления частичной мобилизации не могли поступить по-другому и направились на фронт в качестве добровольцев.

При этом секретарь Генсовета «Единой России» уточнил, что на сегодняшний день БАРС «Каскад» является глазами российской артиллерии.

«Вместе с нашими Вооружёнными силами ребята многое делают для продвижения вперёд по всей линии фронта, на самых опасных и сложных сегодня направлениях», — добавил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в зоне спецоперации бойцы воздушно-десантных войск успешно применяют самоходные орудия «Нона». Боевую работу экипажей 120-мм орудий продемонстрировало Министерство обороны РФ.