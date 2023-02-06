Киев, 6 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Алексей Резников, уходящий с поста украинского министра обороны, назвал ошибкой заявления о том, что он якобы перейдёт на должность главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, сообщает 6 февраля УНИАН.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Алексей Резников

Комментируя заявление глава фракции «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии, согласно которому Резников возглавит минстратегпром (якобы «для усиления военно-промышленного сотрудничества»), чиновник сказал, что откажется от такой работы, если ему вдруг предложат эту должность.

Он пояснил, что не имеет «экспертизы, которая позволяла бы качественно быть министром по вопросам стратегических отраслей промышленности». По его словам, видимо, произошло ошибка.

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Напомним, минобороны Украины возглавит после ухода Резникова нынешний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Украинский минстратегпром сейчас возглавляет Павел Рябикин.