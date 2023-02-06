НАТО распадётся, если не будет переговоров по Украине — экс-советник Пентагона

Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Вооружённый конфликт на Украине несёт угрозу для существования блока НАТО. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале Redacted News.

Дуглас Макгрегор BMG-2048

«Если мы не начнём быстрые переговоры, это уничтожит НАТО», — сказал американский полковник.

Он подчеркнул, что заявленная цель Североатлантического альянса — оборона, а не нападение. При этом НАТО с 90-х годов применяют для атак на страны. Макгрегор считает такое давление губительным для военного блока.

«Если мы всё больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», — пришёл к выводу бывший советник Пентагона, непосредственно участвовавший в войне на территории Ирака в 1991 году и разрабатывающий план атаки НАТО на Югославию.

Стоит отметить, ранее Макгрегор отметил, что киевский режим при поддержке Запада угрожает безопасности России, поэтому спецоперация будет длиться до полного разгрома ВСУ.

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