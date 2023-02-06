Москва, , 15:08 — REGNUM Погибший в результате дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области заслуженный артист России Сергей Пускепалис посмертно удостоен ордена Мужества. Соответствующий указ опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Пускепалис © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пускепалиса Сергея Витауто…» — говорится в распространенном документе.

Напомним, что актер и художественный руководитель Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. Авария произошло около 12:00 в Ростовском районе на трассе М-8.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 6 февраля также подписал закон о расширении обязательной геномной регистрации.

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