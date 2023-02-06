Москва, 6 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В зоне спецоперации бойцы воздушно-десантных войск успешно применяют самоходные орудия «Нона». Боевую работу экипажей 120-мм орудий продемонстрировало Министерство обороны РФ на видео, размещенном 6 февраля в официальном телеграм-канале ведомства.

Цитата из видео Минобороны РФ Боевая работа экипажей 120-мм самоходных орудий «Нона»

Отмечается, что артиллеристы ВДВ с помощью беспилотников проводят разведку целей и корректировку огня. Выдвинувшаяся на огневые позиции техника поражает объекты ВСУ, в том числе опорные пункты, бронетехнику, поставленную Западом, и живую силу противника.

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После выполнения боевых задач, уничтожив выявленные объекты ВСУ, экипажи меняют позицию для выполнения новых задач.

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Ранее Минобороны показало видео ударов по объектам ВСУ в зоне спецоперации с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».