Глава МВД Турции требует от США «убрать свои грязные руки»
Владимир Тарасов, 6 февраля 2023, 17:33 — REGNUM Шеф турецкого МВД Сулейман Сойлу обрушился на американского посла Джеффа Флейка с настоящей бранью.
«Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции, — заявил Сойлу. — Я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции! Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках».
Вряд ли министр решился бы на такие слова без одобрения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Всё дело в том, что Анкару возмутил тот факт, что американский посол Джеффри Флейк после публичного сожжения Корана в странах Европы провел специальное совещание с главами дипмиссий некоторых европейских стран и сообщил им о готовящихся террористических атаках в Турции. В результате закрылись консульства сразу нескольких стран — Голландии, Германии, Франции, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Правда, сами американцы почему-то закрываться не стали.
При этом, как говорит глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «если спецслужбы западных союзников получили информацию о готовящихся терактах в Турции, то почему, как это подобает дружбе и союзничеству, не передали Турции об этом никакой информации?»
Некоторые турецкие эксперты связывают это с тем, что американская сторона якобы «обиделась» на то, что Сойлу в резкой форме отверг соболезнования Вашингтона в связи со взрывом в ноябре 2022 года в Стамбуле, когда погибли шесть человек.
«Мы знаем, откуда координировался теракт», — говорил тогда глава МВД. Он обвинил западных партнеров в неискренности и сравнил американцев «с убийцей, который первым прибыл на место происшествия».
Но тогда турецкая сторона, организовывая утечки в прессу о результатах допроса задержанной по подозрению в организации теракта некой Ахлам Альбашир, определила только косвенную причастность к этой акции США. Анкара указала лишь на то, что Альбашир проходила обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские инструкторы.
Сами же события Анкарой выстраивались в треугольнике Сирия — Украина — Греция, что еще больше запутывает ситуацию.
Террористические акты в Турции — не редкость.
Согласно официальным данным, с начала 2015 года в стране произошло около 30 атак, унесших жизни нескольких сотен человек. Опять-таки, согласно официальным данным, в качестве главной силы, использующей терроризм в качестве основного оружия, называется ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в силу того, что Турция — активный участник коалиции западных государств, осуществляющих операцию против джихадистов на территории Сирии и Ирака.
С другой стороны, фактом является то, что одно время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно использовало Турцию в качестве коммуникационного узла для своих действий в регионе. Были и такие моменты, правда, об этом писали преимущественно западные эксперты, когда с помощью исламистов некоторые политические силы в Турции пытались решать внутренние проблемы.
Совокупность таких факторов часто оборачивалось повышенной террористической опасностью для самой Турции.
Кстати, это стало одним из импульсов, подтолкнувших Анкару к укреплению контроля над турецко-сирийской границей и к определенному пересмотру своей позиции по сирийскому урегулированию, включая участие в совместных переговорах с Россией и Ираном и в мерах по контролю над перемирием в Сирии.
В то же время турецкие спецслужбы всегда уверяли, что контролировали ход событий, балансируя между курдами и исламистами. Но сейчас особенностью ситуации считается то, что (как пишет Foreign Affairs) «в этой вилке США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опираются на курдские вооруженные формирования, оказывают им непосредственную военную поддержку».
Когда Анкара официально указывает на связь США и курдских сил, то обозначает для себя «завязанный» на Вашингтон главный источник террористической угрозы.
Если возвращаться к нынешней ситуации, то издание Yeni Şafak, явно с подачи турецкой разведки, указывает, что Анкара ранее располагала конкретными адресами, о которых предупреждал посол Флейк, а после проведенного им совещания с коллегами из некоторых европейских стран (по некоторым сведениям, еще до этого), предприняла упредительные меры для снижения риска провокаций.
Речь идет о задержании 15 человек по подозрению в подготовке терактов. Они связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но при этом было сообщено, что «подтверждений конкретных угроз западным генконсульствам и религиозным объектам христиан и иудеев не было выявлено».
Такое противостояние турецких и западных спецслужб в сфере борьбы с терроризмом Сойлу квалифицирует как «состояние психологической войны». Проблема тут уже не в различиях между Турцией и США в концептуальном понимании и подходах к борьбе с терроризмом.
По всем признакам, Анкару стали выдавливать из ранее выстраиваемой Западом на Ближнем и Среднем Востоке системы международной безопасности, выставлять ее чуть ли не в передовую линию борьбы с терроризмом в регионе, одновременно свертывая сотрудничество с ней в сфере безопасности.
Наиболее рельефно это высвечено в действиях американского посла, отказавшегося делиться специальной информацией о терактах с турецкими спецслужбами.
Это происходит на фоне того, что 14 мая в Турции должны состояться парламентские и президентские выборы. Bloomberg отмечает, что «их итоги будет ощущаться в европейских столицах, в отношениях США и России, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке». Британский журнал The Economist посвятил специальный номер с воззванием к Западу и лично президенту США Джо Байдену с целью предотвратить в Турции «победу Эрдогана».
В свою очередь, американское издание Foreign Policy считает, что «победа Эрдогана на выборах в Турции будет равносильна победе Путина на Украине». И в целом на Западе заметно возросло количество публикаций, в которых дискредитируется турецкий лидер.
Утверждается, что теракты как в Европе, так и в самой Турции — якобы ему на руку, так как он получает возможность приписать себе, с одной стороны, возрастающее влияние в исламском мире, а в Турции — решать электоральные проблемы.
Есть еще одно важное обстоятельство, взволновавшее турецкие власти.
Дело в том, что Запад ранее уже успешно проводил тактику отчуждения Турции от согласованной модели общей безопасности. Это было в период политической делиберализации внутри самой Турции, связанной с приходом к власти в 2002 году ныне правящей Партии справедливости и развития.
Мало кто из экспертов сейчас задается вопросом, почему Запад, имеющий богатый опыт в организации военных переворотов в Турции, пропустил тогда вперед Эрдогана, взявшего курс на исламизацию и девестернизацию страны, тогда как прежде всегда удавалось возвращать Анкару на прозападный путь светского развития.
Поэтому нельзя исключать, что Западом будет вновь предпринята попытка всё переиграть.
Президент США Джо Байден заявлял, что «пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию». Вместе с тем сейчас сложно говорить, будет ли использоваться терроризм как одно из средств в политической борьбе в нынешней турецкой избирательной кампании.
Хотя вилка курды — джихадисты позволяет Эрдогану применять политику комплексного подхода, подразумевающую подключение дипломатической составляющей к решению внутренних курдских проблем и готовность идти на взаимные уступки на внешнем фланге. Он наладил тесное сотрудничество с иракскими курдами, которые тесно взаимодействуют с Вашингтоном, и воюет с сирийскими курдами, также пользующихся поддержкой американцев.
Но в ситуации, когда США утрачивают на Ближнем Востоке многие импульсы в своей политике, особенно по части использования приемов «мягкой силы», переходят к тактике угроз, шантажа и санкций, Анкара рассчитывает перехватить на многих направлениях инициативу.
Получится ли? Пока же турецкое издание Sabah призывает граждан страны «готовиться к худшему».
* организация, деятельность которой запрещена в РФ