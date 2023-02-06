Минск, , 15:03 — REGNUM Запад будет продолжать финансировать белорусскую оппозицию за рубежом, однако только для проведения мероприятий радикального плана. Об этом 6 февраля, принимая с докладом генерального прокурора страны Андрея Шведа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белоруссия. Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

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«Сейчас они [оппозиция] на безденежье сидят. Запад будет финансировать только конкретные мероприятия, желательно радикального плана и даже не уровня 2020 года: свержения, убийства президента, должностных лиц», ― указал белорусский лидер.

«То есть всех, кто поперек горла встал, всех убрать. За это Запад будет финансировать», ― добавил президент Белоруссии, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что оппозиция за рубежом демонстрирует решимость совершать в Белоруссии провокации вплоть до терактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Кирилл Аверьянов скептически отнёсся к возможности «военного переворота» в белорусской оппозиции. По мнению эксперта, «новая оппозиция» стала похожа на «старую» не только русофобскими взглядами, но и постоянными внутренними склоками. Аверьянов связывает это с «сокращением западной кормушки для показавших свою несостоятельность клоунов от политики». По мере уменьшения кормушки междоусобная борьба в белорусской оппозиции будет усиливаться, прогнозирует политолог.