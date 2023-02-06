Москва, , 15:02 — REGNUM Журналист Николай Сванидзе оказался в инфекционной больнице с пневмонией и отеком легких, сообщает 6 февраля телеканал «360».

Журналист Николай Сванидзе © Владимир Песня/РИА Новости

Николая Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О состоянии здоровья журналиста не сообщается.

Напомним, Николай Сванидзе известен как ведущий ряда программ на российском телевидении и радио. Журналист преподает в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Кроме того, он является членом бюро Союза журналистов Москвы. С 24 января 2018 по 19 февраля 2022 года — был автором и ведущим цикла коротких программ «100 лет назад. Исторический календарь».

В ноябре 2022 года указом президента Владимира Путина Николая Сванидзе исключили из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ранее Сванидзе занимал должность директора Институт массмедиа РГГУ.