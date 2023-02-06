Генпрокуратур РФ требует признать террористическим украинский легион «Свобода России»

Москва, , 14:59 — REGNUM Иск о признании террористической организацией подразделения ВСУ «Легион «Свобода России» подал российский генпрокурор Игорь Краснов в Верховный суд РФ, сообщили 6 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В иске Краснов просит суд запретить деятельность этой организации на территории России.

Эта структура, напоминает ведомство, создана на Украине для подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в РФ, «в том числе путём совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства».

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