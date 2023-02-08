Москва, , 14:14 — REGNUM В российских вузах студенты теперь смогут не только получать высшее образование, но и жить в комфортных условиях, трансформируя полученные знания в научные открытия. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», на базе крупных высших учебных заведений по всей стране создается сеть современных кампусов. Это небольшие городки, где молодые учёные получают все необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже выбраны 17 проектов общей площадью более 2,2 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 60 тысяч студентов и аспирантов.

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«Новые университетские кампусы, создающиеся благодаря национальному проекту «Наука и университеты», станут в первую очередь многофункциональной инновационной образовательной инфраструктурой для проведения научных исследований в самых разных фундаментальных и прикладных областях знаний. Новые лаборатории с современным оборудованием будут способствовать эффективному и более быстрому развитию российской науки, направленной сегодня на укрепление научно-технологического суверенитета страны. Кроме того, тесная связь ученых и бизнеса, которую планируется создать на территории кампусов, благоприятно отразится на развитии регионов», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Восемь проектов строительства уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. В 2025–2026 годах будет построено ещё девять кампусов (Самара, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Пермь, Архангельск, Тюмень, Великий Новгород, Иваново, на федеральной территории «Сириус»).

В преддверии Дня российской науки, отмечаемого сегодня, 8 февраля, замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук провел совещание с членами рабочих групп по вопросу создания аналогичных инновационных новых кампусов по всей стране.

Их концепция предполагает большое количество открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это уникальная и комплексная среда для индивидуального и командного развития, общей корпоративной культуры преподавателей, студентов и ученых. Собственным опытом проектирования нового кампуса, наполнения его идеями и смыслами поделились представители Университета ИТМО, на базе которого будет построен центр высоких технологий, инноваций и образования ИТМО Хайпарк.

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«Одна из наших ценностей — открытость. Для университета важно, чтобы от студентов не было скрыто происходящее в том или ином пространстве — лекционном, учебном, исследовательском, административном, — поэтому во многих будущих аудиториях и помещениях ИТМО Хайпарк была предусмотрена хотя бы одна прозрачная стеклянная стена. Мы хотим не только на словах и лозунгах, но и в самой инфраструктуре подчеркнуть нашу расположенность к открытому диалогу друг с другом. Кроме того, студентам важно понимать, что руководство университета не прячется от них и тоже находится в кампусе. Здесь — мы для студентов, а не они для нас», — пояснила первый проректор Национального исследовательского университета ИТМО Дарья Козлова.

При проектировании ИТМО Хайпарк также было решено отказаться от амфитеатров, замкнутых пространств и глухих аудиторий, разделения административных, учебных пространств и коворкингов и изолированного соотношения площадей в корпусах в пользу создания прочной связи научной и образовательной инфраструктур на территории нового кампуса.

По итогам совещания, в котором приняли участие приняли участие представители аппарата и координационного центра Правительства РФ, директора департаментов Минобрнауки, решено провести в регионах стратегические сессии, которые позволят собрать мнения о реализации данного проекта и определить, какие результаты ожидаются.

Ближайшее десятилетие объявлено в России десятилетием науки и технологий, это ставит в приоритет реализацию нацпроекта «Наука и университеты» — показатели реализации планов по нацпроекту будут в фокусе внимания, пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова:

«В стране должны появиться 25 новых университетских кампусов — это большой задел, свыше миллиона квадратных метров зданий и лабораторий для более 25 тысяч молодых учёных. Они призваны стать ещё и точками соединения интересов людей науки, предпринимателей, государства, местом притяжения молодежи, поэтому при проектировании кампусов обсуждается даже архитектурное воплощение открытости, «перетекания» идей, неограниченных возможностей для развития».

Эксперты уверены, что будущее не за отдельными корпусами, а за целыми инновационными кварталами. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) этот факт только подтверждает: в 2011 году у вуза появился современный студенческий городок, который сегодня приобретает статус первого умного кампуса в стране.

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«К 2024 году мы планируем запустить первую в России модель зеленого кампуса. Это большая и серьезная работа, которая ляжет в основу еще более масштабной разработки модели умного города с населением до миллиона человек. К 2030 году мы планируем масштабировать проект на весь Дальневосточный федеральный округ», — подчеркнул и. о. ректора ДВФУ Борис Коробец.

Национальный проект «Наука и университеты» предполагает повышение привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, школьников и студентов.

Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан РФ полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.