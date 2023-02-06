Турция, 6 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Хатайспор», выступающий в турецкой Суперлиге, не может выйти на связь с 31-летним ганским нападающим Кристианом Атсу после произошедших в стране сильных землетрясений. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает издание Fanatik.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации источника, кроме Атсу, клубу также не удалось связаться с переводчиком и спортивным директором. Ранее сообщалось, что трех футболистов «Хатайспора» удалось спасти из-под завалов обрушенных зданий.

Напомним, что ранее Кристиан Атсу числился в составе лондонского «Челси», в который ганец перешел 31 августа 2013 года из «Порту» за 3 млн евро. После перехода в клуб АПЛ футболист выступал за «Витесс», «Эвертон», «Борнмут», «Малагу» и «Ньюкасл» на правах аренды.

Как сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число жертв землетрясения в Турции возросло до 912.