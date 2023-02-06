Москва, 6 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении наказания, в том числе повышении штрафа за нарушения правил охоты внес в Госдуму Госсовет Татарстана, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

Законопроектом предполагается в четыре раза увеличить минимальный размер штрафа за нарушение правил охоты — с нынешних 500 рублей до 2 тыс. рублей.

Кроме того, планируется установить минимальный срок лишения права осуществлять охоту — от одного года.

Авторы обратили внимание на то, что в период с 2019 года по 2021 год при осуществлении охоты на территории Российской Федерации в результате нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина травм со смертельным исходом — это несоблюдение правил охоты. Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам на территории страны от действий лиц, нарушивших правила охоты, в данный период составил более 79 млн рублей, из них взыскано в счет возмещения ущерба более 51 млн рублей.

Отметим, что широкий резонанс получила история с ВИП-охотой в Ярославской области с убийством 20 лосей, размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составил 5,76 млн рублей.

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