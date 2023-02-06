Батуми, Грузия, 6 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Толчки от землетрясения в Турции 6 февраля почувствовали в том числе и в Батуми (Автономная Республика Аджария, Грузия). Об этом сообщает интернет-издание «Батумелеби».

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

По данным журналистов, подземные колебания ощущались несколько минут. Из-за этого жители вышли из домов на улицы.

Сообщается, что это было после второго землетрясения, произошедшего на территории Турции в течение дня.

Стоит отметить, что в Турции сообщили об одном погибшем гражданине Грузии. Всего, согласно последним данным, там погибли не менее 912 человек. Также в Сирии сообщили о 371 погибшем.