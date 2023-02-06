Премьер-министр РФ Мишустин попросил Голикову контролировать оказание помощи семьям с детьми

Москва, , 14:50 — REGNUM Вопрос о помощи семьям с детьми попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову держать на контроле председатель правительства России Михаил Мишустин. Он заявил об этом 6 февраля в ходе правительственного заседания.

Татьяна Голикова Kremlin.ru

Как указал Мишустин, правительство РФ создаёт целостную систему для оказания помощи семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети.

При этом он уточнил, что в числе таких мер с 1 января вступил в силу закон о едином пособии для семей с низкими доходами и за первый месяц 2023 года этим правом уже воспользовались родители более двух миллионов детей.

«Татьяна Алексеевна, знаю, что вы уделяете этой теме особое внимание. Пожалуйста, продолжайте держать на личном контроле то, как идет эта работа», — обратился в ходе заседания к Голиковой премьер-министр РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что материнский капитал, который уже успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент поддержки молодых семей, был проиндексирован с 1 февраля 2022 года на 11,9%. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946 рублей.