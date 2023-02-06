Москва, , 14:47 — REGNUM Передача Киеву российских активов со стороны США представляет собой «политический трюк», который поможет нажиться на украинском кризисе, пишет Global Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале говорится, что Соединённые Штаты предлагают Украине российские активы для покупки американского вооружения.

«С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой — пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — пишет газета.

Эксперты отмечают, что передача Вашингтоном российских средств Киеву подорвёт доверие к Америке и продемонстрирует всему миру «их истинное лицо».

В газете отмечается, что западные санкции против России незаконны, а Вашингтон ведёт себя как грабитель. Передача активов демонстрирует тот факт, что в США любых лиц могут лишить средств из-за международных отношений.

Ранее Asia Times писало, что попытки Соединенных Штатов развязать войну с Россией усилили кризис в американо-китайских отношениях.