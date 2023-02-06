Дамаск, , 14:53 — REGNUM Сотрудники посольства России в Сирии ощутили толчки во время землетрясения, но не стали из-за этого менять режим работы. Об этом в российском диппредставительстве сообщили РИА Новости 6 февраля.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опасности нет, и мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказали журналистам в посольстве.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7. Последствия также были в Сирии. В Сирии сообщили о 371 погибшем.

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