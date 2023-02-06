Дамаск, 6 февраля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Сотрудники посольства России в Сирии ощутили толчки во время землетрясения, но не стали из-за этого менять режим работы. Об этом в российском диппредставительстве сообщили РИА Новости 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Опасности нет, и мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказали журналистам в посольстве.

Напомним, в Турции 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7. Последствия также были в Сирии. В Сирии сообщили о 371 погибшем.