Донецк, 6 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики ищут варианты дополнительного обеспечения российских подразделений защитой от химического оружия. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» 6 февраля.

Илья Питалев/РИА Новости Химическая защита

«Подразделения сейчас стараемся укомплектовать. Но опять что-то из необходимого есть, но находиться постоянно на позициях в химзащите не всегда удобно. И конечно же, это мешает нашим подразделениям в целом выполнять те задачи, которые перед ними стоят», — заявил Пушилин.

Ранее в понедельник сообщалось о фактах применения Вооружёнными силами Украины химического оружия на угледарском и артёмовском направлениях. Основными симптомами отравления являются кашель, тошнота и общее недомогание.

Стоит напомнить, что запрет на использование во время военных действий химического оружия предусмотрен Женевской конвенцией 1925 года.