Киев, 6 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Аварийные отключения электроэнергии вводятся в Киеве 6 февраля, сообщили в военной администрации города.

Sergei Chuzavkov/globallookpress.com Отключение электричества. Киев

Отмечается, что этот режим пришлось ввести из-за дефицита мощностей, возникших на фоне «похолодания и начала рабочей недели», поскольку возобновил работу ряд предприятий.

По данным местных властей, графики отключений пока не действуют. Специалисты устраняют проблемы на местах.