Замглавы Минтруда Пудов рассказал об особенностях получения пенсий в новых регионах России

Москва, , 14:31 — REGNUM Размер пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет соответствовать среднероссийским показателям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания комитета Госдумы по труду и соцполитике.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно внесенному в Госдуму правительственному законопроекту, жителям новых регионов дается период до февраля 2024 года для того, чтобы собрать все необходимые для назначения пенсий документы.

«Если размер пенсии, который назначен по российскому законодательству, окажется ниже, чем по региональному, то тогда будет установлена соответствующая доплата», — пояснил Пудов.

При этом размер пенсии, установленный по российскому законодательству, и доплата, которая образовалась как разница между получаемой сегодня и вновь назначенной пенсией, будет индексироваться каждый год, пояснил замминистра.

«Соответственно, там не будет этого эффекта, когда увеличение размера страховой пенсии уменьшает размер доплаты. То есть будет и тот, и тот размер индексироваться», — указал Пудов.

В целом, по его словам, пенсии в новых регионах составят среднероссийский уровень.

Законопроект о пенсионном обеспечении жителей этих новых территорий правительство уже внесло в Госдуму 27 января. Первое чтение законопроекта запланировано на 7 февраля.

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