Киев, 6 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. На Украине попал под статью глава РЖД Олег Белозеров. На него завели уголовное дело по статье УК Украины «О планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны». Об этом сообщила в своем телеграм-канале 6 февраля Служба безопасности Украины.

Виталий Аньков/РИА Новости Олег Белозеров

Генерального директора ОАО «Российские железные дороги» заочно обвиняют в том, что под его руководством была организована доставка железнодорожным транспортом бронетехники и личного состава ВС России в сторону государственной границы Украины.

При этом в публикации СБУ не указана фамилия главы РЖД, однако имеется его фотография. Помимо Белозерова, попали в поле зрения и 185 российских компаний, предоставивших вагоны для отправки личного состава МО РФ и различных грузов. В их отношении введены экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, на днях на Украине прошли обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова, которого подозревают в причастности к крушению вертолета в Броварах, а также у олигарха Игоря Коломойского — по делу о коррупции.