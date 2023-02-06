Читатели Daily Mail призвали Киев, пока не поздно, признать поражение
Лондон, 6 февраля 2023, 14:30 — REGNUM Украинскому руководству нужно признать своё поражение, отбросив иллюзии, будто западное оружие поможет ВСУ одержать победу над российской армией. Об этом пишут читатели Daily Mail.
Резонанс у читателей издания вызвало заявление украинского министра обороны Алексея Резникова, будто бы Запад обязательно поставит Киеву военные самолёты. Ему напомнили, что в ситуации на фронте баланс сил сложился вовсе не в пользу ВСУ и что Киев будет проигрывать дальше — западная техника не поможет.
Один из читателей предложил ВСУ сменить главнокомандующего, другой напомнил, что украинская армия потеряла массу танков и самолётов в ходе российской спецоперации. Ещё один читатель назвал главу украинского минобороны игроманом.
«Киеву действительно нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют всё», — пишет читатель издания.
Напомним, страны Запада согласились поставить ВСУ танки, но по поводу самолётов Киев согласия не получил. Тем не менее Резников выражает уверенность в том, что эта мечта Киева осуществиться и что тогда ВСУ победят.
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