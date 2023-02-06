Лондон, 6 февраля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Украинскому руководству нужно признать своё поражение, отбросив иллюзии, будто западное оружие поможет ВСУ одержать победу над российской армией. Об этом пишут читатели Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Резонанс у читателей издания вызвало заявление украинского министра обороны Алексея Резникова, будто бы Запад обязательно поставит Киеву военные самолёты. Ему напомнили, что в ситуации на фронте баланс сил сложился вовсе не в пользу ВСУ и что Киев будет проигрывать дальше — западная техника не поможет.

Один из читателей предложил ВСУ сменить главнокомандующего, другой напомнил, что украинская армия потеряла массу танков и самолётов в ходе российской спецоперации. Ещё один читатель назвал главу украинского минобороны игроманом.

«Киеву, действительно, нужно признать, что они проиграли, прежде чем потеряют всё», — пишет читатель издания.

Напомним, страны Запада согласились поставить ВСУ танки, но по поводу самолётов Киев согласия не получил. Тем не менее Резников выражает уверенность в том, что эта мечта Киева осуществится и что тогда ВСУ победят.