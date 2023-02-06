Рябков ответил на вопрос об обмене заключёнными с США
Москва, 6 февраля 2023, 14:26 — REGNUM Обсуждение вопросов об обмене заключёнными между Россией и США идёт по спецканалу. Об этом 6 января заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
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Что касается его переговоров с американским послом Линн Трейси, то эту тему российский дипломат с коллегой из США обсуждать не планирует.
«Нет, это вопросы, которые обсуждаются по специализированному каналу. Это не тема, которой занимается МИД России в принципе», ― пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог России и США по заключённым будет идти напрямую, минуя посредников, по определённому президентами России и США специальному каналу. Он добавил, что в МИД России хотели бы возвращения на родину всех российских граждан, получивших большие сроки в США по надуманным обвинениям.