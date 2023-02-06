Москва, 6 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Обсуждение вопросов об обмене заключёнными между Россией и США идёт по спецканалу. Об этом 6 января заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Ранее в сюжете: Россия и США напрямую продолжат диалог по обмену заключёнными

Что касается его переговоров с американским послом Линн Трейси, то эту тему российский дипломат с коллегой из США обсуждать не планирует.

«Нет, это вопросы, которые обсуждаются по специализированному каналу. Это не тема, которой занимается МИД России в принципе», ― пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также по теме: Путин допустил новые обмены с США после возвращения Виктора Бута

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог России и США по заключённым будет идти напрямую, минуя посредников, по определённому президентами России и США специальному каналу. Он добавил, что в МИД России хотели бы возвращения на родину всех российских граждан, получивших большие сроки в США по надуманным обвинениям.