Москва, , 14:25 — REGNUM Экс-глава Министерства внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев решением президента страны Владимира Путина назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности.

Рашид Нургалиев © Виктор Толочко/РИА Новости

Отмечается, что соответствующий указ опубликован в понедельник, 6 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ранее эту должность занимал Юрий Аверьянов, который был освобожден главой государства от его обязанностей на прошлой неделе.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с украинской стороной станут невозможными в случае ударов ВСУ по Крыму.

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