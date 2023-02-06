Донецк, 6 февраля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Российские военные в ходе боёв под Соледаром Донецкой Народной Республики продвинулись до населённых пунктов Раздоловка, Красная Гора и Парасковиевка. Об этом 6 февраля сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Иван Ноябрев/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер»

«Бои продолжаются в районе населённого пункта Раздоловка», — сообщил Пушилин. — Бои и атакующие мероприятия со стороны ЧВК «Вагнер» также идут в окрестностях Красной Горы, Парасковиевки».

По его словам, атакующие мероприятия российские военные также ведут в окрестностях Красной Горы, Парасковиевки.

Раздоловка расположена в 12 км на север от Соледара, а Красная Гора и Парасковиевка — на пути между Соледаром и Артёмовском.

Напомним, об освобождении Соледара от украинских войск сообщили в Минобороны РФ 13 января.