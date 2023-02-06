Дамаск, , 14:23 — REGNUM В Минздраве Сирии уточнили число погибших в результате произошедшего мощного землетрясения. Об этом 6 февраля заявил министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия.

Землетрясение в Турции 06.02.2023 © Anas Alkharboutli/Global Look Press

«Число погибших в результате землетрясения возросло до 371 человека, пострадали еще 1089», — говорится в заявлении главы минздрава Сирии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в 04:17 по местному времени на юго-востоке Турции. Там погибли 912 человек, а пострадали более пяти тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что землетрясение стало самым мощным с 1939 года.

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