Пушилин: систему ПВО в ДНР необходимо усилить из-за поставок ВСУ дальнобойных снарядов

Донецк, , 14:21 — REGNUM Из-за заявлений Вашингтона о планах поставить киевскому режиму дальнобойные снаряды система противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой Народной Республике (ДНР) должна быть усилена. Об этом 6 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Зенитная ракетная система противовоздушной/противоракетной обороны С-300 © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как отметил Пушилин, власти ДНР прекрасно понимают, что с учётом поставок США Киеву таких видов вооружений им придётся отодвигать врага от территории республики еще дальше, чтобы у него не было физической возможности достать до населённых пунктов региона.

«Пока этот процесс, освобождение территории, идёт, конечно же, сейчас своевременно бы задуматься о дополнительных системах противовоздушной обороны и противоракетной обороны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что химическое оружие с использованием беспилотников применялось на артёмовском и угледарском направлениях вооружёнными формированиями Украины.