Генсек НАТО Столтенберг посетит с визитом США
Вашингтон, 6 февраля 2023, 14:12 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом США, сообщает пресс-служба альянса.
Визит намечен на 7–9 февраля 2023 года. Согласно полученной информации, Йенс Столтенберг встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, проведет переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.
О повестке встреч пока ничего не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о подготовке гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Турции.
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