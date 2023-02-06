Вашингтон, 6 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом США, сообщает пресс-служба альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Визит намечен на 7–9 февраля 2023 года. Согласно полученной информации, Йенс Столтенберг встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, проведет переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

О повестке встреч пока ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о подготовке гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясения Турции.

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